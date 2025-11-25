Yeni Şafak
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: Beş yaralı

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: Beş yaralı

22:3225/11/2025, الثلاثاء
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya'da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazası sonucu beş kişi yaralandı.

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Malatya-Ankara karayolu Akçadağ-Develi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bölgede seyir halinde olan Ü.Ç. yönetimindeki 34 BRR 834 plakalı Honda marka araç ile sürücüsü öğrenilemeyen 34 RYZ 73 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada, sürücülerle birlikte A.Ç., H.Ç. ve M.A. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ile itfaiye ekipleri sevk edilirken, yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



