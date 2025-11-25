Yeni Şafak
Hafriyat kamyonunun patlayan lastiği iş yerinin camlarını kırdı

00:1725/11/2025, Salı
IHA
Malatya’da hafriyat kamyonun lastiğinin patlaması sonucu bir iş yerinin camları zarar gördü.

Olay, saat 21.15 sıralarında Battalgazi ilçesi Akpınar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgedeki bir inşaat sahasında çalışan 44 AHS 614 plakalı kamyonun lastiği aniden büyük bir gürültüyle patladı.

Patlayan lastiğin şiddeti yakındaki bir iş yerinin camların kırılmasına neden oldu. 

 İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, yaralananın olmadığı olayla ilgili inceleme başlatıldı.

