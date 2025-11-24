Yeni Şafak
Okulda kalp krizi geçiren 12 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti

15:3824/11/2025, Pazartesi
IHA
Okulda kalp krizi geçiren Sude hayatını kaybetti
Malatya'da 7'nci sınıf öğrencisi Sude D. (12), okulda geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Malatya'nın Battalgazi ilçesindeki Kemal Özalper Ortaokulu’nda meydana gelen olayda 7. sınıf öğrencisi Sude D. teneffüs sırasında sınıfta aniden fenalaştı.

Durumun bildirilmesi üzerine okula sağlık ekipleri sevk edilirken, kalp krizi geçirdiği belirlenen Sude D. ilk müdahalenin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Sude D. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hastaneye gelen Vali Yardımcısı Ali Açıkgöz ile Battalgazi Kaymakamı Erkan Savar, yetkililerden bilgi alırken, S.D.’nin cenazesi yapılan işlemlerin ardından defin edilmek üzere Şehir Mezarlığı Morgu’na kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.







#Malatya
#kalp krizi
#öğrenci
#Kemal Özalper Ortaokulu
