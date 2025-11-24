Okulda kalp krizi geçiren 12 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti

Durumun bildirilmesi üzerine okula sağlık ekipleri sevk edilirken, kalp krizi geçirdiği belirlenen Sude D. ilk müdahalenin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Sude D. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.