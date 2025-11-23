Antalya’da ormanlık alanda çıkan yangında eski okulun çatısı yandı

Gazipaşa ilçesine bağlı Yeni Güney Mahallesi’nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Gazipaşa Orman İşletme Müdürlüğü ile jandarma ekipleri sevk edildi.