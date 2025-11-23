Zehir tacirlerine geçit yok: 25 şüpheli yakalandı

Diyarbakır'da 470 kg skunk ve 85 kg esrar uyuşturucu maddesinin ele geçirildiği operasyonda, 25 şüpheli yakalandı.
Bakan Yerlikaya: Diyarbakır'da, Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonumuzda; 470 kg skunk ve 85 kg esrar uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Operasyonumuzda; 14'ü uyuşturucu trafiğinin yöneticisi olmak üzere toplam 25 şüpheliyi yakaladık.
Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
#İçişleri Bakanlığı
#Diyarbakır
#uyuşturucu operasyonu