İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

23/11/2025, Pazar
AA
İstanbul'da düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ile imalatında kullanılan malzemeler ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubesi müdürlüklerince, uyuşturucu madde ticaretiyle ilgili çalışmalar kapsamında Arnavutköy'deki iki ikamet ile bir araca 21 Kasım'da operasyon düzenlendi.


Aramalarda uyuşturucu üretiminde kullanılan, 15 parça halinde 111 kilo 600 gram kimyasal madde, 7 parça halinde 41 kilo 380 gram sıvı, kristal halde 5 kilo 800 gram uyuşturucu madde ile 2 hassas terazi ele geçirildi, suçtan elde edildiği değerlendirilen 10 bin 500 liraya el konuldu.

"Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan ekiplerce gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.




