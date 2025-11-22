Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
Halkalı Gümrüğü'nde yangın paniği

Halkalı Gümrüğü'nde yangın paniği

20:3322/11/2025, Cumartesi
IHA
Sonraki haber
Yangın, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Yangın, cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da bulunan Halkalı Gümrüğü içerisindeki bir konteynerde yangın çıktı. Alevler, bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İstanbul'da Halkalı Gümrük içerisinde bir konteynerde yangın çıktı. Alev alev yanan konteyner, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre Küçükçekmece Halkalı Gümrüğü içerisinde bir konteynerde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın tüm konteyneri sardı. Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alev alev yanan konteyner, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın, cep telefonu kamerasına yansıdı.



#İstanbul
#Küçükçekmece
#Halkalı Gümrük
#Yangın
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Emeklilikte 2008 sonrası işe girenlerde sistem yenileniyor! 9000 yerine 7200 günle emeklilik: Kadın/ Erkek/ Memur 50-55 yaş...