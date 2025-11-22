Halkalı Gümrüğü'nde yangın paniği

İstanbul'da Halkalı Gümrük içerisinde bir konteynerde yangın çıktı. Alev alev yanan konteyner, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre Küçükçekmece Halkalı Gümrüğü içerisinde bir konteynerde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın tüm konteyneri sardı. Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alev alev yanan konteyner, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın, cep telefonu kamerasına yansıdı.