Kaybolduktan sonra Küçükçekmece Gölü'nde bulunan minik çocuk hayatını kaybetti

Çevredekiler, Adem Barik'i sudan çıkararak ambulans ve polis ekiplerine haber verdi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Barik bilinci kapalı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Adem, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Olay anında parkta bulunan Yusuf Akkuş, "Ben zaten burada piknik yaparken görmüştüm, geziyor zannetmiştim. Meğerse kaybolmuş, otizmliymiş. Duyduğumuzda çok üzülmüştük. Yaklaşık 4-5 saat aramışlar, en sonunda da gölde bir arkadaş görmüş, durumu zaten ağırmış hastanede. Bilinci açık değildi, nabzı atıyordu ama. Bazı arkadaşlar suni teneffüs yapmış, zaten ilk ambulansı arayanlardan biri de bendim. Herkes etrafında toplanmış bekliyorlardı'' ifadelerini kullandı.