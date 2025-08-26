Makas terörü cezasız kalmadı: Sürücülerin hayatını tehlikeye atan sürücüye 11 bin 253 TL idari para cezası

Küçükçekmece ilçesi TEM Otoyolu Güney yol istikametinde 25 Ağustos 2025 tarihinde bir sürücü, trafikte makas atarak ilerleyerek hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye atmıştı. Sosyal medyada paylaşılan görüntü üzerine harekete geçen polis ekipleri sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların sonunda olayı gerçekleştiren M.Ü. (25) isimli şahıs yakalandı.