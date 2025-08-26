Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Makas terörü cezasız kalmadı: Sürücülerin hayatını tehlikeye atan sürücüye 11 bin 253 TL idari para cezası

Makas terörü cezasız kalmadı: Sürücülerin hayatını tehlikeye atan sürücüye 11 bin 253 TL idari para cezası

15:1426/08/2025, Salı
IHA
Sonraki haber
Makas atan sürücüye 11 bin 253 TL idari para cezası
Makas atan sürücüye 11 bin 253 TL idari para cezası

İstanbul’da trafikte makas atarak ilerleyen sürücü polis ekipleri tarafından yakalandı. Hakkında adli işlem başlatılan sürücüye toplamda 11 bin 253 TL idari para cezası uygulandı.

Küçükçekmece ilçesi TEM Otoyolu Güney yol istikametinde 25 Ağustos 2025 tarihinde bir sürücü, trafikte makas atarak ilerleyerek hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye atmıştı. Sosyal medyada paylaşılan görüntü üzerine harekete geçen polis ekipleri sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların sonunda olayı gerçekleştiren M.Ü. (25) isimli şahıs yakalandı.


Şahsa, ’makas atmak, yakın takip, saygısızca araç kullanmak, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak’ maddelerinden toplamda 11 bin 253 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca, ’trafik güvenliğini tehlikeye sokmak’ suçundan hakkında adli işlem başlatıldı.



#TEM
#makas
#ceza
#İstanbul
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Memur maaş zammı hakem kurulu görüşmeleri 2025 son durum: Memur ve memur emeklisi 2026- 2027 zam oranı açıklandı mı?