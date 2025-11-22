Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
Çekmeköy'de sürücü akaryakıt istasyonuna daldı: 2 araç yandı

Çekmeköy'de sürücü akaryakıt istasyonuna daldı: 2 araç yandı

20:5622/11/2025, Cumartesi
DHA
Sonraki haber
Otomobillerde hasar meydana geldi
Otomobillerde hasar meydana geldi

Çekmeköy'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü akaryakıt istasyonuna dalarak, benzin alan araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç alevler içerisinde kalırken, yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Çekmeköy'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, akaryakıt istasyonuna daldı. Pompada yakıt alan başka bir otomobile çarpan araç, alev aldı. İstasyon çalışanları yangına müdahale ederken, 2 otomobilde hasar oluştu.

Olay, saat 19.00 sıralarında Ekşioğlu Mahallesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. K.K. hakimiyetindeki 34 GCD 639 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak istasyona daldı. Otomobil o sırada pompada akaryakıt alan C.B. idaresindeki 41 AEE 531 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın ardından 34 GCD 639 plakalı otomobilde yangın çıktı. İstasyonda kısa süreli panik yaşanırken, çalışanlar yangın tüpleriyle alevlere müdahale etti.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevleri kısa sürede kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle istasyonda ve iki otomobilde hasar meydana geldi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak istasyonu geçici süreyle araç girişine kapattı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.





#Akaryakıt
#Yangın
#Araç
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Emeklilikte 2008 sonrası işe girenlerde sistem yenileniyor! 9000 yerine 7200 günle emeklilik: Kadın/ Erkek/ Memur 50-55 yaş...