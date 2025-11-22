Çekmeköy'de sürücü akaryakıt istasyonuna daldı: 2 araç yandı

Olay, saat 19.00 sıralarında Ekşioğlu Mahallesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. K.K. hakimiyetindeki 34 GCD 639 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak istasyona daldı. Otomobil o sırada pompada akaryakıt alan C.B. idaresindeki 41 AEE 531 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın ardından 34 GCD 639 plakalı otomobilde yangın çıktı. İstasyonda kısa süreli panik yaşanırken, çalışanlar yangın tüpleriyle alevlere müdahale etti.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevleri kısa sürede kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle istasyonda ve iki otomobilde hasar meydana geldi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak istasyonu geçici süreyle araç girişine kapattı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.