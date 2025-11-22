Yeni Şafak
Kulu’da apartmanda yangın paniği

18:4622/11/2025, суббота
IHA
Konya'daki Talayhan Apartmanı’nın 4'üncü katında yangın
Konya'daki Talayhan Apartmanı’nın 4'üncü katında yangın

Konya'nın Kulu ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle bir apartmanın 4'üncü katında yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken evde maddi hasar meydana geldi.

Konya’nın Kulu ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre, Ankara Caddesi üzerinde bulunan Talayhan Apartmanı’nın 4’üncü katındaki K.İ.’ye ait dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Daireden yükselen dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine adrese Konya Büyükşehir Belediyesi Kulu İtfaiye Amirliği ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemleri aldı. Yangında evde maddi zarar meydana geldi.


Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.



