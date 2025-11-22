Kulu’da apartmanda yangın paniği

Edinilen bilgiye göre, Ankara Caddesi üzerinde bulunan Talayhan Apartmanı’nın 4’üncü katındaki K.İ.’ye ait dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Daireden yükselen dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine adrese Konya Büyükşehir Belediyesi Kulu İtfaiye Amirliği ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemleri aldı. Yangında evde maddi zarar meydana geldi.