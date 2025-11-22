Burhaniye’de seyir halindeki otomobilde yangın

Edinilen bilgiye göre, olay, Muammer Aksoy Caddesi üzerinde 26 B 4774 plakalı otomobilin motor aksamında henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana geldi. İhbar üzerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Burhaniye Grup Amirliği ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Araçta maddi hasar oluştu.