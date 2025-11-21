Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Tekirdağ
Sobayı yakıp alışverişe çıktı geldiğinde evi küle döndü

Sobayı yakıp alışverişe çıktı geldiğinde evi küle döndü

20:5021/11/2025, Cuma
IHA
Sonraki haber
Tekirdağ'daki gecekondu alev aldı
Tekirdağ'daki gecekondu alev aldı

Tekirdağ'da ikamet ettiği tek katlı evde soba yaktıktan sonra alışverişe çıkan Serkan Zengin, döndüğünde evini küle dönmüş şekilde buldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin çabasıyla söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde bir gecekonduda çıkan büyük çaplı yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.


Olay, Sağlık Mahallesi Edirne 3. Sokak üzerindeki bir ikamette meydana geldi. Serkan Zengin, ikamet ettiği tek katlı evde soba yaktıktan sonra dışarı çıktı. Bir süre sonra evde henüz bilinmeyen bir nedenle büyük çaplı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonrası söndürüldü. Yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.



Sobayı yakıp alışverişe çıkmış


Olay yerinde konuşan ikamet sakini Serkan Zengin,
"Sobayı yaktıktan sonra alışverişe çıkmıştım. Sonra döndüğümde ise ev tutuşmuş"
diye konuştu.

Yangının sobadan çıkmış olabileceği değerlendiriliyor.



#Yangın
#Tekirdağ
#Kül
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
VATANDAŞLIK MAAŞI SON AÇIKLAMALAR: Vatandaşlık maaşı ne kadar, kaç TL olacak, kimler başvurabilir?