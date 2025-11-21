Sobayı yakıp alışverişe çıktı geldiğinde evi küle döndü

Olay, Sağlık Mahallesi Edirne 3. Sokak üzerindeki bir ikamette meydana geldi. Serkan Zengin, ikamet ettiği tek katlı evde soba yaktıktan sonra dışarı çıktı. Bir süre sonra evde henüz bilinmeyen bir nedenle büyük çaplı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonrası söndürüldü. Yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.