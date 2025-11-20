Yeni Şafak
Brezilya'daki BM İklim Zirvesi’nde yangın: Katılımcılar tahliye edildi

21:4920/11/2025, Perşembe
Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 30. Taraflar Konferansı'nda yangın
Brezilya'nın başkenti Belem'de düzenlenen BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 30. Taraflar Konferansı'nda stantların bulunduğu "Mavi Bölge"de yangın çıktı. Konferansta acil çıkışların açılmasıyla bölgedeki katılımcılar tahliye edildi.

Brezilya’nın Belem şehrinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 30. Taraflar Konferansı (COP30) sırasında çıkan yangın nedeniyle toplantı alanındaki katılımcılar tahliye edildi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, yangın, zirveye katılan ülkeler ve uluslararası kuruluşların stantlarının yer aldığı
"Mavi Bölge"
de başladı.

Güvenlik personeli tarafından acil çıkışların açılmasıyla Mavi Bölge'deki katılımcıların tahliye edildiği bildirildi.

Kısa süreli gerginliğe yol açan yangında, şu ana kadar can kaybı bildirilmedi.

Yangının çıkış nedeni ve verdiği zararın belirlenmesi için bölgeye uzman ekipler sevk edildi.

COP30 öncesinde, Brezilya Amazonu’nun giriş kapısı olarak bilinen Belem’de altyapı eksikliği ve yüksek konaklama fiyatlarının yol açtığı ciddi lojistik sorunlar gündemin başlıca konusu olmuştu.

10 Kasım’da başlayan ve Amazon Ormanları’na açılan kapısı olması nedeniyle
"Amazon COP"
olarak da anılan zirvede, dünyanın en büyük tropikal yağmur ormanlarının korunmasının iklim değişikliği ve biyoçeşitlilik kaybıyla mücadeleye katkısı vurgulanacak.

Paris Anlaşması'nın 10. yılında düzenlenen ve yaklaşık iki hafta sürecek müzakerelerde yeni ulusal katkı beyanları, iklim finansmanı ve ormansızlaşmanın durdurulması gibi konular, ana gündem maddeleri arasında yer alıyor.



