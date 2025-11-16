Sandalye üretim atölyesinde yangın

Antalya’da mobilya üretimi yapan bir tesiste yangın çıktı. Alevlerin sardığı işletmenin bitişiğinde bulunan iş yeri sahipleri, yangının kendi iş yerlerine de sıçradığını düşününce büyük panik yaşandı.





Yangın, saat 16.30 sıralarında Aksu ilçesi Çamköy Mahallesi 21021 Sokak üzerinde bulunan bir sandalye ve bahçe mobilyaları üretim tesisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hafta sonu olması nedeniyle kapalı olan iş yerinden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla olay yerine polis ekiplerinin yanı sıra Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler, alevlerin sardığı prefabrik yapı şeklindeki tesisteki yangına müdahale etti.





Yangının işyerine sıçradığı düşüncesi panik yaşattı





İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışması sırasında olayı haber alarak gelen işletmenin hemen bitişiğinde bulunan iş yerinin sahipleri, yangının kendi iş yerlerine de sıçradığı düşüncesi ile büyük panik yaşadı. İtfaiye ve polis ekiplerinin uyarısına aldırış etmeden iş yerine girerek malzemeleri kontrol etmek istedi. Bu sırada yaşanan kargaşa ve panik anlarında genç bir kadın iş yerinin yandığını düşünerek gözyaşlarına boğuldu. Genç kadını yakınları teselli etti. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması ile yangın söndürülürken, bir iş yerinde büyük çapta hasar meydana geldi.







