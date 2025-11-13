Yeni Şafak
Niğde'de apartmanda yangın paniği

00:5113/11/2025, Perşembe
IHA
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Niğde'de bir apartmanın altıncı katındaki dairede yangın çıktı. Yangın olay yerine gelen ekipler sonucu söndürülürken evin salonunda maddi hasar meydana geldi.

Niğde’de bir apartmanın 6. katında yangın çıktı.

Olay, saat 20.30’da İnönü Mahallesi Ulubey Sokak’ta bulunan Fettahlar Apartmanı’nın 6. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle dairenin salon kısmında yangın çıktı. Çıkan yangının ihbar edilmesinin ardından olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sırasında apartman güvenlik amacıyla boşaltılırken, çevrede de tedbir amaçlı güvenlik önlemleri alındı. Şans eseri yangında yaralanan olmazken, evin salon kısmında maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.



#Niğde
#Yangın
#İnönü Mahallesi
