Kırmızı bültenle aranan zanlı Niğde’de yakalandı

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan bir zanlının da aralarında bulunduğu 7 şüpheli yakalandı.

Ekiplerce yapılan aramalarda; 253,37 uyuşturucu madde, 8 kök Hint keneviri, 1 adet av tüfeği ve 9 fişek, uyuşturucu olduğu değerlendirilen sıvı madde ele geçirildi.

18 Ekim 2025 tarihinde il genelinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda yakalanan 7 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.