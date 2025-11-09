Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Niğde
Niğde'de otomobil şarampole yuvarlandı: 2 ölü 1 yaralı

Niğde'de otomobil şarampole yuvarlandı: 2 ölü 1 yaralı

15:309/11/2025, Pazar
G: 9/11/2025, Pazar
DHA
Sonraki haber
Niğde'de feci kaza.
Niğde'de feci kaza.

Niğde'de şarampole yuvarlanan otomobildeki Mustafa M. ile Ahmet G. hayatını kaybetti, Muhammet Hamza Ç. yaralandı.

Niğde’de kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi.

Feci kaza, saat 14.30 sıralarında Yeni Çiftlik yolunda meydana geldi. Mustafa M.’nin kontrolünü yitirdiği 51 BH 111 plakalı otomobil, şarampole yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerinin kontrolünde, Mustafa M. ile Ahmet G.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan Muhammet Hamza Ç. ise ambulansla Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ölenlerin cansız bedenleri otopsi için morga götürülürken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.



#Niğde
#trafik
#kaza
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ sosyal konut Bolu’nun hangi ilçesinde var? TOKİ 1+1 ve 2+1 konut fiyatları