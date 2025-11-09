Avcılar’da yemeği ocakta unuttu: Dumandan zehirlendi

İstanbul Avcılar’da 66 yaşındaki Nuri Kamer, ocakta bıraktığı yemeğin neden olduğu yoğun duman nedeniyle zehirlendi.

Feci olay, saat 11.30 sıralarında Cihangir Mahallesi’nde meydana geldi. Eşinin Bursa’daki akrabalarını ziyarete gittiği öğrenilen Kamer, yemeğini ocağa koyduktan sonra başka odaya geçti. Ancak ocağı kapatmayı unutunca kısa sürede ev dumanla doldu.

Duman nedeniyle odasında mahsur kalan Kamer, bağırarak komşularından yardım istedi. Apartmana yayılan yanık kokusunu fark eden komşuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis gözetiminde kapıyı kırarak içeri giren itfaiye ekipleri, Kamer’i baygın halde buldu.