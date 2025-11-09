Ankara'da uyuşturucu ele geçirilen takside gözaltına alınan 2 şüpheli yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yunus ekiplerince sabit yol uygulaması yapıldı.

Uygulama noktasına doğru seyir halinde olan taksinin şoförü, ekipleri görünce kaçmaya başladı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, aracı durdurduktan sonra yaptığı aramada 1567 uyuşturucu hap ele geçirdi.