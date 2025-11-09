Yeni Şafak
Ankara'da uyuşturucu ele geçirilen takside gözaltına alınan 2 şüpheli yakalandı

16:009/11/2025, Pazar
AA
Ankara'da Yunus ekiplerince takside yapılan aramada 1567 uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yunus ekiplerince sabit yol uygulaması yapıldı.

Uygulama noktasına doğru seyir halinde olan taksinin şoförü, ekipleri görünce kaçmaya başladı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, aracı durdurduktan sonra yaptığı aramada 1567 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen B.Y.Y. ile K.C.Y, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.



