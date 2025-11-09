Yeni Şafak
Antalya'da güvenlik görevlisi uyardığı kişi tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti

15:479/11/2025, Pazar
AA
Antalya'da tartıştığı kişinin bıçakladığı güvenlik görevlisi hayatını kaybetti
Antalya'da güvenlik görevlisi Tahsin Göker (26), çalıştığı otelin önünde içki içtiği gerekçesiyle uyardığı E.T. (20) tarafından göğsünden bıçaklandı. Olayın ardından Tahin Göker, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Göker, doktorların tüm çabasına karşın hayatını kaybetti.

Kaleiçi mevkisinde bir otelde güvenlik görevlisi olarak çalışan Tahsin Göker (26) ve mesai arkadaşı, otelin önünde oturan E.T. (20) ile H.S'yi (18) bulundukları yerden uzaklaşmaları için uyardı. Bir süre sonra güvenlik görevlileri ile 2 genç arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, E.T, güvenlik görevlisi Göker'i bıçakla yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibince ambulansla hastaneye kaldırılan Göker, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şüpheliler bölgede görevli bekçiler tarafından kısa sürede yakalandı.

Göker'in cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Cenaze, Burdur'un Tefenni ilçesinde toprağa verilecek.

Öte yandan şüphelilerden E.T'nin" uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak", H.S'nin ise "yaralama" suçlarından sabıka kayıtlarının olduğu öğrenildi.




