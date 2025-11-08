13 yaşındaki çocuk dehşet saçtı: Gaziosmanpaşa'da 'yan baktın' kavgasında silahla ateş açtı, dede öldü torunu yaralandı

HASTANEDE ÖLDÜ





Kurşunların isabet ettiği Servet Macit ağır yaralanırken, torunu A.M. de bacağından vuruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Servet Macit kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.