Kocaeli'deki yangın faciasına ilişkin 8 zanlı daha gözaltında

14:509/11/2025, Pazar
G: 9/11/2025, Pazar
AA
Yangın faciasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınanaların sayısı 11'e çıktı
Yangın faciasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınanaların sayısı 11'e çıktı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 6 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı yangına ilişkin 8 zanlı daha gözaltına alındı.Gözaltına alınanların sayısı 11'e yükseldi. Çıkan yangında hayatını kaybeden 6 kişi, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde 6 kişinin hayatını kaybettiği parfüm dolum tesisindeki yangının ardından iş yerinin sahibi K.O. ve 2 vardiya amiri gözaltına alınmıştı.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca, kozmetik fabrikasında çıkan yangınla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 8 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi.

Zanlılar, emniyet ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda yakalandı. Böylece soruşturmada gözaltına alınanların sayısı 11'e yükseldi. İş yeri sahibi K.O. ve yöneticilerden oluşan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bakanlık 7 kişiyi açığa aldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, olayın ardından Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Kocaeli İl Müdürü, SGK Kocaeli İl Müdür Yardımcısı, Gebze Sosyal Güvenlik Merkez Müdürü, Çalışma ve İş Kurumu Kocaeli İl Müdürü, İŞKUR Dilovası Hizmet Merkezi Müdürü, İŞKUR CİMER'den Sorumlu Şube Müdürü ve bir personelin açığa alındığını duyurdu.

Hayatını kaybedenler son yolculuklarına uğurlandı

Otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınan cenazeler, Dilovası ilçesindeki farklı camilere getirildi. Esma Gikan'ın cenazesi Vahdet Cami’sinde, Şengül Yılmaz'ın cenazesi Gül Cami’sinde, Hanım Gülek’in cenazesi Mimar Sinan Mahallesi Eyüp Sultan Cami’sinde, öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazlarının ardından toprağa verildi. Tuba Taşdemir, Nisa Taşdemir ve Cansu Esetoğlu'nun cenazeleri ise Kayapınar Mahallesi’nde bulunan Selahattin Eyyübi Camisi’nde kılınan namaz sonrası Kayapınar Mezarlığı’nda defnedildi. Bu arada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Şengül Yılmaz’ın cenazesine katıldı.

Olay

Dilovası ilçesinde Mimar Sinan Mahallesi’ndeki bir kozmetik fabrikasında dün saat 09.00 sıralarında çıkan yangında Tuğba Taşdemir (17) ve kuzeni Nisanur Taşdemir (15), Cansu Esetoğlu (15), Hanım Gülek (52), Esma Gikan (31) ve Şengül Yılmaz (59) hayatını kaybetmiş, 7 kişi de yaralanmıştı.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında aralarında iş yeri sahibi K.O. ve vardiya amirlerinin bulunduğu 3 şüpheli gözaltına alınmıştı.






