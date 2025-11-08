Yeni Şafak
Kocaeli'de yangın çıkan fabrikada bilirkişi heyeti inceleme yaptı

18:128/11/2025, Cumartesi
AA
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, yangın çıkan kozmetik fabrikasında bilirkişi heyeti inceleme gerçekleştirdi.

Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde 6 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı yangının çıktığı fabrikada itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekipleri çalışma yürüttü.



Olay mahalli, ekiplerin çalışmasını rahat yürütebilmesi için demir bariyerlerle çevrelendi. Polis ekipleri, fabrikanın bulunduğu sokağı araç ve yaya trafiğine kapattı.



Soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından da aralarında makine mühendisi, elektrik mühendisi ve yangın uzmanından oluşan 4 kişilik bilirkişi heyeti, fabrikada inceleme yaptı.



Öte yandan, fabrikanın ön cephesinden düşen sacların zarar verdiği 2 araç, çekici yardımıyla bölgeden kaldırıldı.



İtfaiye ekipleri de fabrika çatısı ve cephesinde tehlike oluşturan sacları söküyor.



