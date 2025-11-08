Kocaeli'de yangının çıktığı parfüm deposu havadan görüntülendi

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde kozmetik fabrikasında çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti. Yangında zarar gören parfüm deposu, dronla görüntülendi.
1/8
2/8
3/8
4/8
5/8
6/8
7/8
8/8
#Kocaeli
#Dilovası
#Parfüm
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde kozmetik fabrikasında çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti. Yangında zarar gören parfüm deposu, dronla görüntülendi.
BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.