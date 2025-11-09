Yeni Şafak
Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsünden 4 gün sonra acı haber

15:569/11/2025, Pazar
IHA
ANTALYA'NIN MANAVGAT İLÇESİNDE OTOMOBİL İLE MOTOSİKLETİN ÇARPIŞTIĞI KAZADA YARALANAN 2 KİŞİDEN ABDURRAHMAN GÖVERCİN TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ.
Antalya’nın Manavgat ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada yaralanan 2 kişiden Abdurrahman Gövercin, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

5 Kasım tarihinde Manavgat ilçesi Sarılar Mahallesi İstiklal Caddesi’nde meydana gelen trafik kazasında 07 BHA 575 plakalı motosikletle seyir halindeki Abdurrahman Gövercin (34), seyir halindeki Z.E.’nin kullandığı 31 YJ 648 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Gövercin ve yolcu olarak bulunan Tuğçe Y. yaralandı. Kazada ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan Abdurrahman Gövercin (34) 4 günlük yaşam mücadelesini kaybederek tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Gövercin’in cansız bedeni buradaki işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak toprağa verilmek üzere Manavgat’a götürüldü.

#Kaza
#Motorsiklet
#Antalya
