Erzincan'da müstakil evde yangın: Mahsur kalan 2'si çocuk 4 kişi kurtarıldı

Erzincan'da müstakil evde yangın: Mahsur kalan 2'si çocuk 4 kişi kurtarıldı

09:1316/11/2025, Pazar
AA
Yangında müstakil ev kullanılamaz hale geldi.
Yangında müstakil ev kullanılamaz hale geldi.

Erzincan’da bir müstakil evde çıkan yangında 2’si çocuk 4 kişi mahsur kaldı. İhbar üzerine sevk edilen itfaiye ekipleri, çevredekilerin de yardımıyla aileyi güvenli şekilde tahliye etti.

Erzincan'da müstakil evde çıkan yangında mahsur kalan 2'si çocuk 4 kişi, itfaiye ekipleri ve çevredekiler tarafından kurtarıldı.

Demetevler Mahallesi'ndeki tek katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çevredekilerin yardımıyla evde bulunan 2’si çocuk 4 kişilik aileyi tahliye etti.

Polis çevrede güvenlik önlemi aldı, itfaiye ekipleri yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü.

Yangında müstakil ev kullanılamaz hale geldi.



İZSU su kesintisi: İzmir’de sular ne zaman gelecek? 16 Kasım Ödemiş, Çiğli, Karşıyaka, Bornova, Bayraklı, Gaziemir planlı su kesintisi programı