Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kocaeli
Yangın faciasında ağır yaralanan vardiya amiri hayatını kaybetti: Ölü sayısı 7’ye çıktı

Yangın faciasında ağır yaralanan vardiya amiri hayatını kaybetti: Ölü sayısı 7’ye çıktı

10:1515/11/2025, Cumartesi
IHA
Sonraki haber
Dilovası'ndaki faciada ğır yaralanan vardiya amiri Tuncay Yıldız'dan acı haber geldi.
Dilovası'ndaki faciada ğır yaralanan vardiya amiri Tuncay Yıldız'dan acı haber geldi.

Kocaeli’nin Dilovası ilçesindeki parfüm dolum tesisinde ağır yaralanan vardiya amiri Tuncay Yıldız, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Böylece ölü sayısı 7’ye yükseldi.

Mimar Sinan Mahallesi’nde bulunan tesiste 8 Kasım’da saat 09.00 sıralarında çıkan yangında Şengül Yılmaz (55), Tuğba Taşdemir (18), Nisa Taşdemir (17), Cansu Esatoğlu (16), Esma Gikan ve Hanım Gülek (52) hayatını kaybetmiş, 1’i ağır 7 kişi de yaralanmıştı.


Ağır yaralanan vardiya amiri Tuncay Yıldız, yapılan tüm müdahaleye rağmen hastanede hayatını kaybetti, böylece ölü sayısı 7’ye çıktı.




11 şüpheliden 7’si tutuklandı


Yaşanan faciaya ilişkin "Kasten öldürme, kasten yaralama, mala zarar verme, taksirle öldürme, suç delillerini gizleme, yok etme veya değiştirme" konusuyla ilgili olarak, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği Ekiplerince 11 şüpheli gözaltına almış, aralarında tesisin sahibi ve oğlunun da olduğu toplam 7 kişi tutuklanmış, 4’ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Ayrıca Dilovası Belediyesi tarafından, Dilovası Belediyesi Başkan Yardımcısı Necati Temiz, Zabıta Müdürü Nizamettin Balcı ile zabıta memurları Cengiz Taşdemir, Tekin İlaslan ve Ömer Kocabay da açığa alınmıştı.




#Kocaeli
#Dilovası
#Yangın
#parfüm dolum tesisi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
E DEVLET TOKİ BAŞVURU EKRANI 2025: TC kimlik numarası ile 1+1, 2+1 TOKİ 500 bin konut başvurusu nasıl yapılır?