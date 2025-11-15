Yeni Şafak
Ümraniye'de iş yeri deposunda yangın: Bir kişi dumandan etkilendi

18:3815/11/2025, Cumartesi
AA
Sonraki haber
Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.
Ümraniye Tepeüstü Mahallesi'nde bir iş yeri deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen bir kişi olay yerinde tedavi edilirken, depoda maddi hasar meydana geldi.

Ümraniye'de iş yeri deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Tepeüstü Mahallesi Alemdağ Caddesi üzerinde bir iş yerine ait depoda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis caddede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Dumandan etkilenen bir kişi, sağlık ekiplerince olay yerinde tedavi edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, depoda hasar oluştu.


#Ümraniye
#yangın
#depo
