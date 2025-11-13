Yeni Şafak
Edirne’de palet fabrikasında yangın

Edirne’de palet fabrikasında yangın

00:0613/11/2025, Perşembe
IHA
Fabrikada meydana gelen yangın korkuttu
Fabrikada meydana gelen yangın korkuttu

Edirne'de palet üretim tesisinde henüz bilinmeyen bir nedenle fabrikanın üretim bölümünde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alınırken, tesiste maddi hasar meydana geldi.

Edirne’de bir palet fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.


Olay, Edirne Toptancılar ve İmalatçılar Sitesi yakınlarında bulunan Y.G’ye ait palet üretim tesisinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle fabrikanın üretim bölümünde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, çevrede paniğe neden oldu.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Fabrikanın elektriği kesilirken, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.


Yangın söndürülürken fabrikadan yükselen yoğun duman çevreyi kapladı. Olayda yaralanan olmazken, tesiste maddi hasar meydana geldi.



