Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Afyonkarahisar
Yağ fabrikasında patlama

Yağ fabrikasında patlama

16:4512/11/2025, Çarşamba
DHA
Sonraki haber
Afyonkarahisar'daki fabrika
Afyonkarahisar'daki fabrika

Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir yağ fabrikasının kazan dairesi bölümünde patlama sonrası çıkan yangında, 1'i ağır, 7 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar
Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir yağ fabrikasının kazan dairesinde saat 15.30 sıralarında patlamayla birlikte yangın çıktı.


Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın kısa sürede söndürüldü. Yaralanan 1'i ağır, 7 kişi ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.




#Afyonkarahisar
#Sanayi
#fabrika
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
BUSKİ su kesintisi duyurusu yapıldı: Bursa’da sular ne zaman gelecek, kesinti kaçta bitecek?