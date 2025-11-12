Binadaki patlama sebebi henüz bilinmiyor
İstanbul'un Kağıthane ilçesindeki bir binada bilinmeyen bir sebepten çıkan yangın sonrası patlama meydana geldi. Patlama meydana gelen bölgeye çok sayıda ekip sevk edilmesinin ardından, yangın kontrol altına alındı.
Kağıthane'de bir binada patlama
Gündem / İstanbul
12 Kasım, Çarşamba
İstanbul Kağıthane’de, bir binada çıkan yangın sonrası bir patlama meydana geldi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Olay, Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi’ndeki bir binada yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın sonrası patlama meydana geldi. Çevrede paniğe yol açan olayın ardından bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın kontrol altına alınırken, ekiplerin çalışması sürüyor.
