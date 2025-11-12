Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Rusya Ukrayna'nın Harkiv bölgesine saldırı düzenledi

Rusya Ukrayna'nın Harkiv bölgesine saldırı düzenledi

17:3712/11/2025, Çarşamba
G: 12/11/2025, Çarşamba
AA
Sonraki haber
Ukrayna/ Harkiv
Ukrayna/ Harkiv

Rusya’nın Ukrayna’nın Harkiv kentine düzenlediği SİHA saldırısında bir lojistik binası vuruldu. Geran-2 tipi İHA’nın isabetiyle çıkan yangında 5 kişi yaralandı, 4’ü hastaneye kaldırıldı.

Rusya, Ukrayna’nın Harkiv kentine saldırı düzenledi.

Rusya’ya ait Geran-2 tipi silahlı insansız hava aracının bir lojistik şirketine ait binaya isabet etmesi sonucu yangın çıktı.

Ukraynalı itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, saldırıda yaralanan 5 kişiden 4’ü hastaneye kaldırıldı.




#Rusya
#Ukrayna
#saldırı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Banka üzerinden TOKİ başvurusunu yapan 500 bin sosyal konut takibini nereden yapacak?