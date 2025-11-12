Rusya Ukrayna'nın Harkiv bölgesine saldırı düzenledi

Ukrayna/ Harkiv
Rusya’nın Ukrayna’nın Harkiv kentine düzenlediği SİHA saldırısında bir lojistik binası vuruldu. Geran-2 tipi İHA’nın isabetiyle çıkan yangında 5 kişi yaralandı, 4’ü hastaneye kaldırıldı.
Rusya, Ukrayna’nın Harkiv kentine saldırı düzenledi.
Rusya’ya ait Geran-2 tipi silahlı insansız hava aracının bir lojistik şirketine ait binaya isabet etmesi sonucu yangın çıktı.
Ukraynalı itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, saldırıda yaralanan 5 kişiden 4’ü hastaneye kaldırıldı.
