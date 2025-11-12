Yeni Şafak
Lavrov ile Arakçi telefonda görüştü

Lavrov ile Arakçi telefonda görüştü

15:0912/11/2025, Çarşamba
DHA
Sergey Lavrov - Abbas Arakçi
Sergey Lavrov - Abbas Arakçi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin telefonda görüştüğü bildirildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, karşı tarafın talebi üzerine İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Açıklamada, bakanların güncel ikili ve bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunduğu kaydedildi.


  • Katar ve Türkiye'nin ara buluculuğunda Kabul ve İslamabad arasında Afganistan-Pakistan sınırında karşılıklı ateşkes ve çatışmaların durdurulması konusunda varılan anlaşmayı her iki bakanın memnuniyetle karşıladığı belirtilen açıklamada, “Bakanlar, bölgesel istikrar ve güvenliği sağlamak amacıyla siyasi ve diplomatik yollarla anlaşmazlıkların çözülmesi için iki dost ülke arasında diyaloğun sürdürülmesi çağrısında bulundular” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada,
“Lavrov ve Arakçi, Orta Doğu'daki gelişmeleri, özellikle Filistin-İsrail ateşkes süreci ve bu konunun BM Güvenlik Konseyi'nde ele alınmasını, ayrıca Fransa, İngiltere ve Almanya'nın İran karşıtı bir kampanya başlatmaya çalıştığı Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) Yönetim Kurulu'ndaki durumu görüştüler” d
enildi.

Bakanların, ikili ilişkilerin bazı yönleri hakkında da görüş alışverişinde bulunduklarına değinilen açıklamada, “Taraflar, Rusya ve İran arasında 2 Ekim'de yürürlüğe giren Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması’nın koşulsuz olarak uygulanması yönündeki karşılıklı taahhütlerini yineledi” ifadelerine yer verildi.




