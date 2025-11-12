Yeni Şafak
Tekirdağ'da 19 kaçak göçmen yakalandı: 5 organizatör tutuklandı

11:4012/11/2025, Çarşamba
DHA
Operasyonda 15 Afganistan, 2 Irak, 2’si de İran uyruklu olmak üzere 19 kaçak göçmen yakalandı.
Tekirdağ'da jandarmanın düzenlediği operasyonda 19 kaçak göçmen yakalandı. Gözaltına alınan organizatör şüphelisi 5 kişi tutuklandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, E-80 Avrupa Otoyolu'nda kaçak göçmenlerin taşındığını belirlediği 3 araca operasyon düzenledi.

Operasyonda 15 Afganistan, 2 Irak, 2’si de İran uyruklu olmak üzere 19 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenlere organizatörlük yaptıkları belirlenen F.D. (29), E.S. (19), T.S. (33), K.N. (23) ve O.K. (23), gözaltın alındı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.


