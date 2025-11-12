Tekirdağ'da 19 kaçak göçmen yakalandı: 5 organizatör tutuklandı

Operasyonda 15 Afganistan, 2 Irak, 2’si de İran uyruklu olmak üzere 19 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenlere organizatörlük yaptıkları belirlenen F.D. (29), E.S. (19), T.S. (33), K.N. (23) ve O.K. (23), gözaltın alındı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.