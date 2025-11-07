Edirne’de 29 düzensiz göçmen yakalandı

Denetimlerde Çakmak köyü yakınlarında 3 Afganistan uyruklu, Saçlımüsellim köyünde 6 Fas uyruklu, Eskiköy köyü çevresinde 3 Afganistan, 2 İran ve 1 Irak uyruklu olmak üzere toplam 6, Gemici köyü mülki sınırlarında ise 12 Afganistan, 1 Cezayir ve 1 Suriye uyruklu olmak üzere toplam 14 düzensiz göçmen yakalandı.