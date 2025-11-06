Yeni Şafak
Tır dorsesine gizlenen 11 kaçak göçmen yakalandı

15:436/11/2025, Perşembe
IHA
Azerbaycan uyruklu sürücü B.H. gözaltına alınırken, yakalanan kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Tokat’ın Erbaa ilçesinde durdurulan bir tırda 11 kaçak göçmen yakalandı.

Tokat Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı Aladun mevkiinde 77 RK 934 plakalı tırı durdurdu. Yapılan kontrolde, aracın dorsesinde gizlenmiş 11 yabancı uyruklu kaçak göçmen tespit edildi.

Azerbaycan uyruklu sürücü B.H. gözaltına alınırken, yakalanan kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. İşlemleri tamamlanan kaçak göçmenler, Tokat Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sınır dışı edilmek üzere ilgili birimlere teslim edildi.



#Tokat
#Erbaa
#Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı
