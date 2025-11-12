Yeni Şafak
İlkay Gündoğan'ın durumu netleşti: Kaçırdığı 5 kritik maçın ardından sahalara dönüyor

11:13 12/11/2025, Çarşamba
Galatasaray’da Şampiyonlar Ligi'ndeki Bodo/Glimt maçı öncesinde sakatlanan ve takımın son kritik karşılaşmalarını kaçıran İlkay Gündoğan, yeniden sahaya çıkmaya hazırlanıyor.

Galatasaray’da bir süredir sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalan İlkay Gündoğan takıma geri dönmeye hazırlanıyor.


A Spor yorumcusu Mehmet Özcan; milli takım maçları nedeniyle verilen dört günlük aranın ardından İlkay’ın takım antrenmanlarına başlayacağını belirtti.


İlkay’ın milli ara dönüşünde Trendyol Süper Lig’de oynanacak Gençlerbirliği maçında sahada olmasının beklendiği ifade edildi.


Bu sezon Manchester City’den Galatasaray’a transfer olan İlkay Gündoğan, sarı-kırmızılı takımda 7 maçta sahaya çıkarken 1 gol ve 1 asistle oynadı.


İlkay Gündoğan sakatlığı nedeniyle Süper Lig’de Göztepe, Trabzonspor ve Kocaelispor, Şampiyonlar Ligi'nde ise Bodo/Glimt ve Ajax maçlarını kaçırmıştı.


Trendyol Süper Lig'de son oynanan Kocaelispor maçında karşılaşmaya devam edemeyen Lucas Torreira'nın herhangi bir sakatlığı olmadığı açıklanmıştı.


Sarı-kırmızılı takımın paylaşımında, "Kocaelispor maçında yorgunluğu nedeniyle oyundan çıkmak isteyen futbolcumuz Lucas Torreira'nın herhangi bir sakatlığı bulunmamaktadır. 4 günlük iznin ardından çalışmalarını takımla birlikte sürdürecektir." ifadeleri kullanılmıştı.

Galatasaray ayrıca Yunus Akgün'ün fıtık ameliyatı olduğunu duyurmuştu.


