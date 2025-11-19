Rize'de 2 katlı evde çıkan yangın söndürüldü

Rize'de iki katlı bir evde henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın kısa içerisinde tüm evi sardı. Olay yerine itfaiye ekiplerinin gelmesiyle yangın, bitişikteki halı fabrikasına sıçramadan söndürüldü.
Yangın, akşam saatlerinde Rize'nin Taşıdere Mahallesi Sevgi Caddesi kenarında bulunan 2 katlı evde çıktı. Henüz belirlenemeyen sebeple çıkan yangında alevler kısa sürede tüm yapıyı sardı. Yangın nedeniyle evde bulunan biri kadın 2 kişi dışarı çıktı. Alevler geceyi aydınlatırken, ihbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve Rize Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Adrese gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın bitişikte bulunan halı fabrikasına sıçramadan söndürüldü. Yangında ev kullanılmaz hale gelirken, ekipler çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.