TOKİ Bingöl kura sonuçları CANLI İZLE: 500 bin konut Bingöl TOKİ kazananlar tam isim listesi

TOKİ tarafından 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Bingöl’de yapılacak 2 bin 59 konut için kura çekimi, bugün saat 11.00’de gerçekleştirildi. TOKİ kura çekilişi sonrası TOKİ Bingöl kura sonuçları belli oldu. İşte 500 bin konut Bingöl TOKİ kazananlar tam isim listesi.
TOKİ tarafından 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Bingöl'de yapılacak 2 bin 59 konut için kura çekimi, gerçekleştiriliyor. TOKİ kura çekilişi sonrası TOKİ Bingöl kura sonuçları belli oldu. İşte 500 bin konut Bingöl TOKİ kazananlar tam isim listesi.
BİNGÖL TOKİ KONUT KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLECEK?
TOKİ Bingöl kurası çekildiğinde kura sonuçları isim listesi burada yer alacaktır.
BİNGÖL KURASI CANLI İZLE: TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN