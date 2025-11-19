Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Japonya’da yangın: 1 ölü, 170’den fazla bina yandı

Japonya’da yangın: 1 ölü, 170’den fazla bina yandı

09:3919/11/2025, Çarşamba
IHA
Sonraki haber
Eyalet yönetimi askeri destek talebinde bulundu
Eyalet yönetimi askeri destek talebinde bulundu

Japonya’nın Oita eyaletine bağlı Saganoseki kasabasındaki bir evde başlayan ve 49 dönümlük alanı küle çeviren yangın, 1 kişinin ölümüne neden oldu, 170’den fazla binada hasar bıraktı.

Japonya’nın Oita eyaletindeki bir yerleşim yerinde çıkan yangın, bölgede paniğe neden oldu. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre; dün akşam saatlerinde Saganoseki kasabasındaki bir evde başlayan yangın, çok geçmeden geniş bir alana yayıldı. Kendisinden uzun süre haber alınamayan 1 kişinin, evinde ölü olarak bulunduğu açıklandı.


Bölgeye çok çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, rüzgarın etkisiyle gece boyunca büyüyen yangın yaklaşık 49 dönümlük alanı küle çevirdi. Hasar gören yapı sayısının 170’den fazla olduğu aktarılırken, 110 hanede yaşayan 170 kişi tahliye edildi.


Eyalet yönetimi askeri destek talebinde bulundu


Japonya Savunma Bakanı Shinjir Koizumi, bugün sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, Oita Valiliği’nin yangın söndürme çalışmalarına destek için bölgeye Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) personeli sevk edilmesi talebinde bulunduğunu belirterek, "SDF, helikopterlerle yangın söndürme ve bilgi toplama çalışmaları yürütecek" ifadelerini kullandı.


Başbakan Takaichi bölgeye destek sağlanacağını vurguladı


Japonya Başbakanı Sanae Takaichi de, İçişleri ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Yangın ve Afet Yönetim Ajansı’nın bölgeye personel gönderdiğini belirterek, "Yangın söndürme çalışmaları SDF helikopterlerinin de desteğiyle sürüyor" açıklamasında bulundu. Takaichi, yerel yönetimlerle iş birliği yaparak bölgeye gerekli her türlü desteği sağlayacaklarını vurguladı.


Soğutma çalışmaları sürüyor


Alevlerin yaklaşık 20 saatlik çabanın ardından büyük ölçüde kontrol altına alındığı belirtilirken, bölgedeki soğutma çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.



#Japonya
#Oita
#yangın
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İŞKUR İŞ İLANLARI: Kamu ve özel sektöre en az lise mezunu binlerce personel alımı yapacak: İŞKUR güncel iş ilanı listesi yayımlandı