Tablodan çıkmış gibi: Türkiye’nin en büyük şelalesi! Muhteşem manzara için akın ediyorlar

Erzurum’daki Tortum Şelalesi, sonbaharın gelişiyle doğa tutkunları ve turistlerin akınına uğradı. Türkiye’nin en büyük, Avrupa’nın ise üçüncü büyük şelalesi olan Tortum, kış öncesi yoğun ziyaretçi akınına uğradı. Sonbaharla doğa tutkunları ve turistler, şelalenin muhteşem manzarasını görmek için akın etti.

1 /5 Sezonun son günlerinde artan yoğunluk, şelalenin her köşesinde görülürken, ziyaretçiler fotoğraf çektirip doğanın tadını çıkardı.

2 /5 Yerli ve yabancı turistler, özellikle şelalenin yüksekten dökülen sularının oluşturduğu görsel şöleni hayranlıkla izledi.

3 /5 Yetkililer, kış mevsimi yaklaşırken şelaleyi ziyaret etmek isteyenlerin artan yoğunluğa karşı dikkatli olmalarını ve güvenlik önlemlerine uymalarını tavsiye etti.

