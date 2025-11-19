ABD'nin en hızlı büyüyen Müslüman nüfusu Teksas'ta: Cami sayısında rekor artış

Teksas'ta Müslüman nüfusu hızla artıyor. Son iki yılda 24 yeni caminin açıldığı eyalette, toplam cami ve İslami merkez sayısı 330'u aştı. Houston ve DFW bölgeleri başta olmak üzere demografik büyüme araştırmalarla da doğrulanıyor.

1 /14 ABD'nin Teksas eyaletinde son yıllarda gözlemlenen demografik değişim, eyalet genelinde açılan yeni cami ve İslami merkezlerin sayısına da yansıyor.

2 /14 Resmî olmayan bölgesel kayıtlar, akademik araştırmalar ve eyalette yalnızca son iki yılda 24 yeni caminin ibadete açılması, Teksas'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin Müslüman nüfusunun en hızlı artan eyaletlerinden biri olduğunu doğrular nitelikte.

3 /14 SON 15 YILDA İSTİKRARLI BİR ŞEKİLDE ARTIŞ VAR US Mosque Survey ve bağımsız veri taramaları, Teksas'ta cami sayısının son 15 yılda istikrarlı biçimde arttığını doğruluyor.

4 /14 Taramalar, 2010–2020 arasında cami sayısının yüzde 35 artışla 166'dan 224'e yükseldiğini; 2025 yılı itibarıyla Google Maps, çevrimiçi dizinler ve topluluk listeleri üzerinde yapılan taramalarda, Teksas'ta 330'un üzerinde cami ve İslami merkez bulunduğunu ortaya koyuyor.

5 /14 Houston Chronicle ve Dallas Morning News'in aktardığı verilere göre Houston'da son iki yılda 4 yeni cami ve 6 İslami eğitim merkezi hizmete girdi. Aynı dönemde DFW bölgesinde 13 yeni ibadet ve topluluk merkezi faaliyete başladı.

6 /14 ARAŞTIRMALAR DEMOGRAFİK BÜYÜMEYİ DOĞRULUYOR Rice Üniversitesi bünyesindeki Kinder Institute'un çalışmaları, Houston bölgesindeki Müslüman nüfusun 2000'den bu yana dört kattan fazla arttığını gösteriyor.

7 /14 University of North Texas ise DFW bölgesindeki Müslüman nüfusun 2010–2023 arasında ikiye katlandığını bildiriyor.

8 /14 PRRI'nin (Public Religion Research Institute) 2023 raporunda Teksas'ta Müslüman nüfus oranı %1,3–%1,7 aralığında gösterilerek, eyaletin ABD ortalamasının üzerinde bir yoğunluğa sahip olduğuna da dikkat çekiliyor.

9 /14 YENİ PROJELER ARTAN İHTİYACA YANIT VERİYOR CAIR Teksas Şubesi'nin raporunda, Müslüman nüfustaki artışa bağlı olarak cami, kültür merkezi ve eğitim kurumlarına olan talebin yükseldiği belirtiliyor. Bu kapsamda özellikle Houston, Dallas, Irving ve Plano'da yeni topluluk merkezleri kurulmaya devam ediyor.

10 /14 Geçtiğimiz ay Houston'da açılan yeni bir İsmaili Camisi, kent yönetimi tarafından şehirdeki kültürel çeşitliliğin önemli bir parçası olarak değerlendirildi.

11 /14 Uzmanlar, Teksas'ın güçlü ekonomisi, göç alan yapısı ve hızlı kentleşme sürecinin, eyaleti Müslüman toplulukların en hızlı büyüdüğü bölgelerden biri hâline getirdiğini vurguluyor.

