İzmir'de baskı atölyesinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.
İzmir'in Bornova ilçesinde 3 katlı binanın 2. katındaki baskı atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında atölyede maddi hasar meydana geldi.
İzmir'in Bornova ilçesinde baskı atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yıldırım Beyazıt Mahallesi Fatih Caddesi'nde 3 katlı binanın 2. katındaki baskı atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında atölyede maddi hasar oluştu.
