Çöpe atılan yanıcı madde otomobili yaktı

Çöpe atılan yanıcı madde otomobili yaktı

17:4921/11/2025, Cuma
IHA
Yanıcı madde otomobili yaktı
Yanıcı madde otomobili yaktı

Van’ın İpekyolu ilçesinde çöp konteynerine atılan yanıcı madde, bir otomobile sıçrayarak maddi hasara yol açtı.

Edinilen bilgiye göre, Alipaşa Mahallesi’nde kimliği belirsiz bir kişi tarafından çöp konteynerine atılan yanıcı madde nedeniyle çöp konteyneri ve bölgede bulunan bir otomobil yanmaya başladı.

Otomobilin yandığını gören vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede bölgeye giden Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, alevler büyümeden otomobili söndürdü.







#Van
#yanıcı madde
#yangın
