Çöpe atılan yanıcı madde otomobili yaktı

Yanıcı madde otomobili yaktı
Van’ın İpekyolu ilçesinde çöp konteynerine atılan yanıcı madde, bir otomobile sıçrayarak maddi hasara yol açtı.
Edinilen bilgiye göre, Alipaşa Mahallesi’nde kimliği belirsiz bir kişi tarafından çöp konteynerine atılan yanıcı madde nedeniyle çöp konteyneri ve bölgede bulunan bir otomobil yanmaya başladı.
Otomobilin yandığını gören vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede bölgeye giden Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, alevler büyümeden otomobili söndürdü.
