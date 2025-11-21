Yeni Şafak
150 yıllık tarihi konakta çıkan yangın söndürüldü: 7 kişi son anda kurtarıldı

08:1021/11/2025, Cuma
G: 21/11/2025, Cuma
IHA
Karabük’ün Safranbolu ilçesinde yaklaşık 150 yıllık tarihi konak çıkan yangın kontrol altına alınırken, 7 kişi son anda kurtuldu.

İzzetpaşa Mahallesi Akseki Sokak’ta Pınar Ç.’ye ait 3 katlı evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Evden bir kişinin sese uyanması sonrası yangını fark eden 5’i çocuk olmak üzere 7 kişi son anda kendilerini dışarı attı.

Alevler kısa sürede tüm evi sararken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin 2 saatlik müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaklaşık 150 yıllık olan tarihi konak tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

#Karabük
#İzzetpaşa Mahallesi
#Safranbolu
YASAL UYARI

