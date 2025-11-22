Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Muğla’da uyuşturucu operasyonu: Üç kişi tutuklandı

Muğla’da uyuşturucu operasyonu: Üç kişi tutuklandı

19:4722/11/2025, Cumartesi
DHA
Sonraki haber
Şüphelilerin otel odası ve otomobilinde yapılan aramada 13 gram metamfetamin, 14 gram kokain, 3,4 gram esrar, 72 sentetik ecza hapı, 2 hassas terazi, suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.
Şüphelilerin otel odası ve otomobilinde yapılan aramada 13 gram metamfetamin, 14 gram kokain, 3,4 gram esrar, 72 sentetik ecza hapı, 2 hassas terazi, suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Muğla’nın Marmaris ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Otel odası ve araçlarında yapılan aramada çeşitli uyuşturucu maddeler ile suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Muğla’nın Marmaris ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Marmaris’te uyuşturucu madde ticareti yaptığı öne sürülen 3 şüphelinin kaldığı otele operasyon düzenledi. Şüphelilerin otel odası ve otomobilinde yapılan aramada 13 gram metamfetamin, 14 gram kokain, 3,4 gram esrar, 72 sentetik ecza hapı, 2 hassas terazi, suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyette işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 3 şüpheli, tutuklandı.


#Muğla
#uyuşturucu
#operasyon
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Emeklilikte 2008 sonrası işe girenlerde sistem yenileniyor! 9000 yerine 7200 günle emeklilik: Kadın/ Erkek/ Memur 50-55 yaş...