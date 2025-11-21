Sultanbeyli'de suç örgütüne operasyon: 20 gözaltı

Sultanbeyli'de bir suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı. 4 şüphelinin yakalanma çalışmalarının ise devam ettiği öğrenildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Sultanbeyli'de faaliyet gösteren Y.M.'nin liderliğinde, yöneticiliğini E.M. ve V.Ö.'nün yaptığı suç örgütüne soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında şüphelilerin 'silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek', 'kurulan örgüte üye olma', 'nitelikli yağma', 'suça azmettirme', 'kasten yaralama', 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması', 'mala zarar verme', '6136 SKM', 'tehdit', 'kişilerin huzur ve sükununu bozma' suçundan 11 ayrı eyleme karıştığı tespit edildi.