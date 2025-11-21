Yeni Şafak
Sultanbeyli'de suç örgütüne operasyon: 20 gözaltı

21:5621/11/2025, Cuma
DHA
Soruşturma kapsamında eş zamanlı operasyon
Soruşturma kapsamında eş zamanlı operasyon

İstanbul Sultanbeyli'de faaliyet gösteren suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 24 şüpheliye eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 20 şüpheli gözaltına alınırken, 4 şüpheli için yakalama çalışmaları devam ediyor.

Sultanbeyli'de bir suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı. 4 şüphelinin yakalanma çalışmalarının ise devam ettiği öğrenildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Sultanbeyli'de faaliyet gösteren Y.M.'nin liderliğinde, yöneticiliğini E.M. ve V.Ö.'nün yaptığı suç örgütüne soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında şüphelilerin 'silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek', 'kurulan örgüte üye olma', 'nitelikli yağma', 'suça azmettirme', 'kasten yaralama', 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması', 'mala zarar verme', '6136 SKM', 'tehdit', 'kişilerin huzur ve sükununu bozma' suçundan 11 ayrı eyleme karıştığı tespit edildi.


Eş zamanlı operasyon

Soruşturma kapsamında 24 şüpheliye sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 20 şüpheli gözaltına alınırken 4 şüpheliyi yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.





