İstanbul'da suç örgütü operasyonu: 14 gözaltı

16:5417/11/2025, Pazartesi
DHA
İstanbul'da suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.
İstanbul'da suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Anadolu Yakası’nda faaliyet gösteren ve liderliğini İbrahim Karaduman'ın yaptığı belirlenen suç örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda Karaduman'ın da aralarında bulunduğu 14 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, şikayetçi C.A.’nın iddiaları üzerine, örgüt lideri olduğu tespit edilen İbrahim Karaduman’ın yönettiği suç örgütüne ilişkin soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamımda, bugün gerçekleştirilen operasyonda İbrahim Karaduman’ın da aralarında bulunduğu 14 şüpheli gözaltına alındı.


EVRAKLARA EL KONULDU


Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda dijital materyaller ile soruşturmaya ilişkin çeşitli evraklara el konuldu. Öte yandan şüphelilerin 'Örgütlü Tefecilik, Yağma, Tehdit ve Nitelikli Dolandırıcılık' suçlarına konu mal varlıkları hakkında da tedbir kararı verildiği bildirildi. Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü açıkladı.




#İstanbul
#suç örgütü
#İbrahim Karaduman
#operasyon
