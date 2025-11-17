Netanyahu’nun 'yolsuzluk' duruşması iptal edildi

İsrail basını, Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yönelik çarşamba günü yapılması planlanan yolsuzluk sorgusunun iptal edildiğini bildirdi. Netanyahu’nun savcılığa ‘gizli materyaller’ içeren bir zarf sunduğu, gerekçenin incelemesinin ardından mahkemenin duruşmayı iptal ettiği kaydedildi.