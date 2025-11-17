Netanyahu’nun 'yolsuzluk' duruşması iptal edildi

Yeni Şafak
16:4517/11/2025, Pazartesi
DHA
Tel Aviv’deki Merkezi Mahkeme, Binyamin Netanyahu’nun çarşamba günü yapılması planlanan yolsuzluk sorgusunu, ‘güvenlik gerekçeleri’ ileri sürmesi üzerine erteleme kararı aldı.

İsrail basını, Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yönelik çarşamba günü yapılması planlanan yolsuzluk sorgusunun iptal edildiğini bildirdi. Netanyahu’nun savcılığa ‘gizli materyaller’ içeren bir zarf sunduğu, gerekçenin incelemesinin ardından mahkemenin duruşmayı iptal ettiği kaydedildi.



